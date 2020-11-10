علاء نبيل: مصر مقبلة على "عرس كروي" في نهائي دوري الأبطال

أكد علاء نبيل، مدرب منتخب مصر الأسبق، أن مصر مقبلة على عرس كروي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وقال علاء خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "مصر مقبلة على عرس كروي بنهائي دوريالأبطال، والحديث فنيا على نهائي دوري الأبطال أمر سابق لأوانه".
وأكمل: "من الممكن أن يحدث اشياء كثيرة خلال الفترة القادمة في الناحية الفنية".
يرى علاء نبيل، مدرب منتخب مصر الأسبق، أن الأهلييفتقد للمهاجم الهداف حيث قال "أن يكون وليد سليمان هداف الأهلي هذا الموسم بالدوري بـ9 أهداف، يدل على أن الفريق يفتقد للمهاجم الهداف، كما أنني غير مقتنع ببادجي وأرى أن امكانياته أقل من الفريق".
وأضاف: "لاعبو الزمالك تألقوا أمام الرجاء المغربي بعد الشعور بالخطر وتحول أداءهم في الشوط الثاني يحسب لهم".
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