كشف عبدالستار صبري المدرب العام للمنتخب الوطني للشباب عن سعره في حال تواجده في هذا الجيل. وقال عبدالستار صبري خلال ظهوره ببرنامج أوضة اللبس رفقة الإعلامي أحمد حسام ميدو : "أنا لو هقول سعر ليا في الوقت الحالي 150 مليون جنيه مثلا".
كشف عبدالستار صبري المدرب العام للمنتخب الوطني ولاعب بنفيكا السابق عنتجاهله من قبل الإعلام وقت فترة إحترافه. وقال صبري خلال ظهوره ببرنامج أوضة اللبس رفقة الإعلامي أحمد حسام ميدو : الإعلام تجاهلني في أوقات كتيره جبت جون في بيتر شمايكل مثلا محدش اتكلم ولا كأني عملت حاجه لو أنا إبن الأهلي والزمالك كانت هتفرق معايا جدا.
كشف عبدالستار صبري المدرب العام للمنتخب الوطني للشباب عن عدم حصول اللاعب صاحب البشرة السوداء على حقه من قبل الإعلام في مصر. وقال عبدالستار صبري خلال ظهوره ببرنامج أوضة اللبس رفقة الإعلامي أحمد حسام ميدو : اللاعبين اصحاب البشرة السوداء بعاد جدا عن الإعلام وكذلك محمد منير في الطرب بعيد جدا عن الكدر مثل اللاعب بالظبط في مصر، ومش واخدين حقهم نهائيًا.
كانت هذه تفاصيل خبر عبدالستار صبري : "أنا لو متواجد مع الجيل الحالي سعري هيكون 150 مليون جنيه" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.