عبدالستار صبري : "أنا لو متواجد مع الجيل الحالي سعري هيكون 150 مليون جنيه"

كشف عبدالستار صبري المدرب العام للمنتخب الوطني للشباب عن سعره في حال تواجده في هذا الجيل. وقال عبدالستار صبري خلال ظهوره ببرنامج أوضة اللبس رفقة الإعلامي أحمد حسام ميدو : "أنا لو هقول سعر ليا في الوقت الحالي 150 مليون جنيه مثلا".

كشف عبدالستار صبري المدرب العام للمنتخب الوطني ولاعب بنفيكا السابق عن

تجاهله من قبل الإعلام وقت فترة إحترافه. وقال صبري خلال ظهوره ببرنامج أوضة اللبس رفقة الإعلامي أحمد حسام ميدو : الإعلام تجاهلني في أوقات كتيره جبت جون في بيتر شمايكل مثلا محدش اتكلم ولا كأني عملت حاجه لو أنا إبن الأهلي والزمالك كانت هتفرق معايا جدا.

كشف عبدالستار صبري المدرب العام للمنتخب الوطني للشباب عن عدم حصول اللاعب صاحب البشرة السوداء على حقه من قبل الإعلام في مصر. وقال عبدالستار صبري خلال ظهوره ببرنامج أوضة اللبس رفقة الإعلامي أحمد حسام ميدو : اللاعبين اصحاب البشرة السوداء بعاد جدا عن الإعلام وكذلك محمد منير في الطرب بعيد جدا عن الكدر مثل اللاعب بالظبط في مصر، ومش واخدين حقهم نهائيًا.