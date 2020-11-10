عبدالستار صبري : "مورينيو كان يرفض تألق اللاعب الأفريقي وقت تواجدي بالبرتغال"

كشف عبدالستار صبري المدرب العام للمنتخب الوطني للشباب عن كواليس جديدة من مسيرته الاحترافية وبالتحديد عن جوزيه مورينيو مدربه السابق بنفيكا البرتغالي.

وقال صبري خلال ظهوره ببرنامج أوضة اللبس رفقة الإعلامي أحمد حسام ميدو : مورينيو

قال ان اللاعبين البرتغالين لابد أن يكونوا ظاهرين في الفريق مش اللاعب أفريقي ، وطلب مني طريقة لعب معينة لم ألعبها من قبل.

وتابع : في التدريب زعقلي بسبب عدم الالتزام بالتعليمات واتعصب واتنرفز وحسيت إن فيه تعند ضدي من أول يوم واستمر الأمر على كده وزعقت معاه وتركت الملعب وذهبت لرئيس النادي.

وأكمل : "حدثت أزمة بيني وبينه في إحدى المباريات بسبب طريقة اللعب والجماهير هاجمته بقوة وطالب برحيله بعد أزمتي معه.