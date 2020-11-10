تعرف على التغييرات في ترتيب القائمة الدولية للحكام

تكشف الوفد التغييرات التي طرأت على القائمة الدولية التي أعلنتها لجنة الحكام برئاسة وجيه أحمد. وجاءت القائمة الدولية على النحو التالي. محمود البنا امين عمر احمد الغندور ابراهيم نورالدين جهاد جريشة محمد معروف محمد عادل أما القائمة الموسم الماضي كانت كالتالي: Advertisements ابراهيم نور الدين أمين عمر جهاد جريشة محمود البنا محمد معروف أحمد الغندور محمد عادل ويظهر من المقارنة أن محمود البنا احتل الصدارة كما أن احمد الغندور ارتقى من المركز السادس الى الثالث وتراجع ابراهيم نور الدين إلى المركز الرابع وجهاد جريشة إلى الخامس.

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