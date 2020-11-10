علاء نبيل: اليو ديانج من اقوى صفقات الأهلي

أكد علاء نبيل المدير الفني السابق للمقاولون العرب أن انه كان ينادي لانضمام مصطفى محمد لمنتخب مصر منذ كان لاعبا في طلائعالجيش.
وقال نبيل في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلدالى ان عمرو زكي وحسان حسن علامات هذا المكان، لدينا الآن مصطفى محمد وهو متميز في هذا المركز.
واتم ان أليو ديانج من أقوى الصفقات على مستوى الأجانب في الأهلي.
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