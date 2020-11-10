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علاء نبيل: اليو ديانج من اقوى صفقات الأهلي

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أكد علاء نبيل المدير الفني السابق للمقاولون العرب أن انه كان ينادي لانضمام مصطفى محمد لمنتخب مصر منذ كان لاعبا في طلائع

الجيش.

وقال نبيل في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد

الى ان عمرو زكي وحسان حسن علامات هذا المكان، لدينا الآن مصطفى محمد وهو متميز في هذا المركز.

واتم ان أليو ديانج من أقوى الصفقات على مستوى الأجانب في الأهلي.

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