مصر المقاصة يعلن انتقال خماسي الفريق لنادي سيراميكا كليو باترا

أعلن نادي مصر المقاصة، إبرام صفقة كبرى مع نادي سيراميكا كليو باترا تقتضي بانتقال خمسة لاعبين لصفوف الأخير. وأكد بكري سليم المدير التنفيذي للمقاصة عبر أون تايم سبورتس ، "تم الاتفاق مع سيراميكا كيليوباترا على بيع خماس الفريق إليهم ضمن سوق الانتقالات الحالي، و هم محمد إبراهيم وأحمد سامي وأحمد محسن ومحمد توني ومحمد مسعد". الحالي، و هم محمد إبراهيم وأحمد سامي وأحمد محسن ومحمد توني ومحمد مسعد". وأضاف " محمد إبراهيم رفض الانتقال للنادي الأهلي بسبب عشقه لجماهير نادي الزمالك".

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