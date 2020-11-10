محمد مصيلحي : جميع الأندية تعاني من أزمة القيد

كشف محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، أنه يسعي لتدعيم صفوف الفريق بصفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وقال مصيلحي فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "نسعي للتعاقد مع مدافع ولاعب وسط بناء على طلبات حسام حسن، المدير الفني للفريق، وجميع الأندية متضررة فى أزمة القيد وليس القطبين فقط" المذاع على قناة "Ten": "نسعي للتعاقد مع مدافع ولاعب وسط بناء على طلبات حسام حسن، المدير الفني للفريق، وجميع الأندية متضررة فى أزمة القيد وليس القطبين فقط" وأضاف: "أتمني مشاركة نادي الاتحاد فى البطولة العربية، وهذه البطولة قوية للغاية، وزعيم الثغر سيخوض مباراة هامة فى دور نصف نهائي كأس مصر وهذا لم يحدث منذ فترة طويلة".

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