أحمد سليمان يكشف موقفه من الترشح لرئاسة الزمالك

أكد أحمد سليمان عضو مجلس ادارة نادي الزمالك السابق، ان استقرار الابيض اهم من ترشحه على مقعد الرئيس. وقال سليمان خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "الاستقرار الاداري يؤدي الى نتائج مميزة". وأشار: مخاوف جمهور الزمالك من الاحداث الحالية امر منطقي. حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "الاستقرار الاداري يؤدي الى نتائج مميزة". وأشار: مخاوف جمهور الزمالك من الاحداث الحالية امر منطقي. واكد: عانيت من العوار في قانون الرياضة، كل نادي أقام لائحة خاصة به، وهذا امر غير منطقي، لابد من وجود لائحة واحدة تسير عليها جميع الاندية. وعن انتخابات الابيض قال: استقرار الزمالك اهم من ترشحي لرئاسة النادي.

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