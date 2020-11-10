إصابة بعظمة الساق تبعد فالفيردي عن ريال مدريد عدة أسابيع 

يعاني الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي لاعب وسط ريال مدريد من انشقاق في عظمة ساقه اليمنى، بحسب ما ذكر حامل لقب الدوري الإسباني لكرة القدم الإثنين، ما قد يبعده عن الملاعب عدة أسابيع.
وخضغ فالفيردي لفحوص كشفت عن: "شق في العمود الظنبوبي الخلفي لساقه اليمنى"، بحسب ما كشف ريال في بيان.
ولم يوضح فريق العاصمة مدة غياب اللاعب، لكن الصحف المحلية تحدثت عن غياب بين شهر وشهرين.
واستُبدل فالفيردي بالألماني طوني كروس في الدقيقة 76 من مواجهة فالنسيا الأحد التي خسرها "الملكي" 1-4 ضمن المرحلة التاسعة ما أرجعه إلى المركز الرابع في الترتيب.
وتُعدّ إصابة لاعب الوسط ضربة قوية للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان الذي خسر عنصراً هاماً من تشكيلته.
ويغيب فالفيردي البالغ 22 عاماً عن مباراتي بلاده المقبلتين ضد كولومبيا الجمعة والبرازيل الثلاثاء المقبل ضمن تصفيات مونديال 2020.
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