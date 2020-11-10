شاهد.. محمد صلاح يصل فرح شقيقه صورة

الثلاثاء 10 نوفمبر 2020

وصل محمد صلاح نجم نادي ليفربول ومنتخب مصر، إلى القاهرة منذ قليل إلى فرح أخيه، المقام حاليا في أحد الكمبوندات على طريق الإسماعيلية.



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ووصل صلاح، إلى مطار القاهرة، مساء الاثنين، للانضمام لمعسكر المنتخب، استعدادًا لخوض مباراتي توجو في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون.

ويستعد المنتخب الوطني، لمواجهة نظيره منتخب توجو يوم 14 نوفمبر المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا.