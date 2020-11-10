الامارات | اتحاد «الدراجات» يوزع الحقائب الإدارية ويحدد 21 الجاري موعداً لانطلاق الموسم

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد «الدراجات» يوزع الحقائب الإدارية ويحدد 21 الجاري موعداً لانطلاق الموسم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقد مجلس إدارة اتحاد الدراجات اجتماعه الأول برئاسة منصور بوعصيبة، وحضور كل الأعضاء الفائزين بالدورة الانتخابية 2024-2020، بمقر الاتحاد في إمارة الشارقة، وتم خلال الاجتماع الأول توزيع الحقائب الإدارية، وتحديد اليوم الثلاثاء موعد الاستلام من مجلس الإدارة السابق.

وذكر بيان صحافي صادر من الاتحاد أن رئيس الاتحاد بدأ الاجتماع بتوجيه الشكر لمجلس الإدارة السابق، ولكل الأندية أعضاء الجمعية العمومية على الثقة الغالية، ودعم المرشحين في انتخابات مجلس الإدارة.

وجاء في البيان: «تولى رئيس الاتحاد منصور بوعصيبة رئاسة لجنة المنتخبات الوطنية، استناداً لخبرته كأمين عام سابق في الاتحاد، ورئيس للجنة المنتخبات الوطنية، ولاعب سابق في المنتخب الوطني، وتقلد خليفة بن عمير منصب النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة - رئيس اللجنة الفنية، وهو أيضاً نائب سابق لرئيس مجلس إدارة الاتحاد، ولاعب سابق في المنتخب، وخبير بكل النواحي الفنية للسباقات».

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وأضاف: «تقلد محمد القبيسي منصب النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة، وتولى منصب الأمين العام ياسر الدوخي، وتولى نايف عبدالعزيز منصب الأمين العام المساعد، رئيس لجنة الحكام، وتم إسناد لجنة الإعلام والعلاقات العامة إلى حارب العلي، وتولت المهندسة خلود جمعة رئاسة اللجنة النسائية والتسويق».

كما اعتمد مجلس الإدارة 21 الجاري الموعد الرسمي لانطلاق سباقات الموسم الرياضي 2021-2020، وسيكون السباق الأول تأهيلياً للنسخة الخامسة من بطولة سيح السلم للدراجات الهوائية، وخاصاً بفئة الهواة المواطنين، والسباق الثاني 28 الجاري، وهو سباق تأهيلي لفئة الأندية، وكلاهما في منطقة الحمرية بإمارة الشارقة.

بوعصيبة يترأس اجتماع مجلس الإدارة. من المصدر

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