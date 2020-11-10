الامارات | «ماج» للتطوير العقاري الراعي البلاتيني لشباب الأهلي

شكرا لقرائتكم خبر عن «ماج» للتطوير العقاري الراعي البلاتيني لشباب الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقعت شركة «ماج للتطوير»، ذراع التطوير العقاري لمجموعة ماج القابضة، اتفاقية شراكة استراتيجية مع نادي شباب الأهلي، أصبحت بموجبها الشركة الراعي البلاتيني للفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب الأهلي للموسم الرياضي 2020-2021.

وذكر النادي في بيان صحافي أنه جرت مراسم التوقيع بحضور مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة ماج القابضة وماج للتطوير العقاري، موفق أحمد القداح، والنائب التنفيذي الأول لرئيس مجلس الإدارة لشركة ماج للتطوير العقاري، طلال موفق القداح، وكل من أعضاء مجلس إدارة نادي شباب الأهلي: خليفة سعيد سليمان، واللواء محمد أحمد المري، وهشام عبدالله القاسم.

وأوضح النائب التنفيذي الأول لرئيس مجلس الإدارة لشركة ماج للتطوير العقاري، طلال موفق القداح، أن اختيار شباب الأهلي جاء من واقع التاريخ الناصع للنادي، معرباً عن اعتزاز الشركة بالدخول في اتفاقية شراكة مع أحد أعرق الأندية الرياضية في الدولة.

وقال: «حرصنا على رعاية نادي شباب الأهلي باعتباره واحداً من أكبر المؤسسات الرياضية في الدولة، وركيزة مهمة وأساسية في منظومة التطور الرياضي التي ننشدها، وأتمنى أن تكون هذه الاتفاقية عوناً للنادي في تحقيق مزيد من البطولات والألقاب التي تضاف إلى سجله العامر بالإنجازات».

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من جانبه اعتبر مستشار التسويق في نادي شباب الأهلي، عبداللطيف الصايغ، الاتفاقية خطوة جديدة ومهمة في سبيل المسؤولية المجتمعية للنادي، وامتداداً لتعاونه مع المؤسسات الوطنية الراغبة في دعم ورعاية الرياضة، مشدداً على أهمية تكامل الأدوار والتنسيق بين الأندية الرياضية والشركات الوطنية من أجل رفع راية الدولة في المجال الرياضي.

وقال: «نشكر مجموعة ماج القابضة على ما أبدته من اهتمام بنادي شباب الأهلي، ونثمن خطوتها على الدخول في اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي نثق بأنها ستدعم مشوار النادي في مختلف البطولات، كما ستمكن الشركة من تحقيق هدف الانتشار بالاستفادة من السمعة الطيبة للنادي وقاعدته الجماهيرية العريضة».

وأضاف: «نأمل أن تكون هذه الشراكة انطلاقة لتعاون كبير ومثمر بين الطرفين، وسنعمل معاً وبتنسيق تام للوصول إلى الأهداف المنشودة، وتحقيق الطموحات المشتركة التي تجمع طرفي الاتفاقية».

طلال القداح: اختيار شباب الأهلي جاء من واقع التاريخ الناصع للنادي.

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