الامارات | مدرب الفجيرة: فقدان علي عيد وأوليفيرا أحد أسباب الخسارة من كلباء

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الفجيرة: فقدان علي عيد وأوليفيرا أحد أسباب الخسارة من كلباء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علل مدرب الفجيرة، الصربي غوران توفيتيزيدتش، أسباب خسارته من اتحاد كلباء 1-صفر، في مباراة ديربي الإمارات الشمالية، أول من أمس، ضمن الجولة الخامسة لدوري الخليج العربي، بافتقاده إلى العديد من اللاعبين المؤثرين، مثل علي عيد والبرازيلي أوليفيرا بسبب الإصابة.

وأكد توفيتيزيدتش أن من الأسباب أيضاً سوء الحظ بعدم تسجيل الأهداف من فرص عدة، وضياع ضربة جزاء في آخر ثواني المباراة، ما أسهم في خسارة الفريق. وقال في المؤتمر الصحافي بعد المباراة: «لاعبو فريقي قدموا أداءً مميزاً، خصوصاً في الشوط الثاني، ووصلنا لمرمى اتحاد كلباء في فرصة عديدة، لكن الكرة كانت في كل مرة ترفض هز الشباك حتى من ضربة الجزاء، كما لم يكن لدى الفريق خيارات عديدة، حيث إن اللاعب صموئيل شارك في المباراة وهو عائد للتو من الإصابة».

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من جانبه، قال مدرب كلباء، الأوروغوياني خورخي دا سيلفا: «لعبنا الشوط الأول بشكل مميز، وكان بإمكاننا التسجيل لكن في بداية الشوط الثاني لم يظهر الفريق بالقوة الهجومية ذاتها بسبب الرغبة في الدفاع عن الهدف».

ورفع كلباء رصيده الى ست نقاط في المركز العاشر مقابل نقطة واحدة للفجيرة في المركز 12.

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