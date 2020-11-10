الامارات | رمسة ملاعب

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شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لاعب
اضطر لاعب أجنبي للخروج من فريقه بحثاً عن فرصة المشاركة في المباريات، رغم أن مدرب فريقه الأسبق كان معجباً بإمكاناته الفنية، لكن تسلط أحد الإداريين عليه ألزمه الجلوس على دكة الاحتياط.
فرصة
عرض مدير فني في نادٍ محترف على الإدارة أن يأخذ فرصته، ويجرب نفسه في قيادة الفريق إذا تمت إقالة المدرب الأجنبي الحالي المهدد بترك منصبه لسوء النتائج.
مستحقات
عقدت إدارة شركة كرة قدم جلسة ودية مع المدرب عقب الجولة الخامسة للدوري، للتوصل إلى صيغة اتفاق بشأن إنهاء تعاقده بالتراضي، إلا أن المدرب أصر على أن يحصل على بقية قيمة عقده كاملة بحسب نصوص الاتفاق بينهما.
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