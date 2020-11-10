الامارات | أروابارينا يوافق على تدريب بيراميدز المصري

شكرا لقرائتكم خبر عن أروابارينا يوافق على تدريب بيراميدز المصري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت وسائل إعلام أرجنتينية أن مدرب الوصل وشباب الأهلي السابق، الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، وافق على العرض الذي تلقاه لتدريب نادي بيراميدز المصري، بعقد يمتد حتى يونيو 2022.

وأوضحت صحيفة «ديبو» أن أروابارينا اختار وجهة غريبة غير متوقعة، بعدما وافق على تدريب بيراميدز، عقب مفاوضات مكثفة من النادي المصري، مشيرة إلى أن المدرب الأرجنتيني سيوقع على العقد في الأسبوع المقبل.

وعلمت «الإمارات اليوم» أن عدم استقرار إدارة أحد أندية دوري الخليج العربي على التعاقد مع أروابارينا، أسهم في اتخاذ المدرب الأرجنتيني قرار الموافقة على تدريب بيراميدز، رغم أن أروابارينا كان يضع الأولوية في وجهته المقبلة بالعودة إلى دوري الخليج العربي.

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