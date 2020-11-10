شكرا لقرائتكم خبر عن ديشامب يكشف اللحظات الصعبة لنجم منتخب فرنسا داخل «الشياطين الحمر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث ديدييه ديشامب مدرب منتخب فرنسا، عن وضعية بول بوجبا في مانشستر يونايتد، في الوقت الراهن. وقال ديشامب «لا يمكن أن يكون سعيدا بوضعه الحالي في النادي سواء من حيث دقائق اللعب أو مركزه».

وتابع: «لا يمر بأفضل فتراته وطاردته الإصابات وفيروس كورونا. يحتاج إلى استعادة إيقاعه». وقال: «معي لا توجد هذه المخاوف. عندما يمر اللاعب بفترة صعبة مع ناديه فإنه بالطبع يصبح سعيدا باللعب مع المنتخب الفرنسي».