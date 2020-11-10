شكرا لقرائتكم خبر عن جاري مونك مدرب شيفيلد أول ضحايا «البريميرليج» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استغنى شيفيلد عن مدربه جاري مونك، بعد بداية سيئة للموسم الجديد في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي. ويحتل وينزداي المركز 23 بسبب عقوبة خصم 6 نقاط من رصيده لخرقه اللوائح المنظمة للأرباح والاستدامة لكنه حقق أيضا 3 انتصارات من 11 مباراة في الدوري مما أغضب الإدارة من مونك.
وقال ديجفون تشانسيري مالك النادي: «أعتقد أنه حان الوقت للتغيير وأتمنى لجاري وفريقه كل التوفيق مستقبلا». وتابع: «أتوجه بالشكر لجاري والفريق المعاون على إخلاصهم للنادي».
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