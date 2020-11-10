شكرا لقرائتكم خبر عن أزمات زيدان في ريال مدريد تتصاعد.. «الملكي» يفقد لاعبًا جديدًا للإصابة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تصاعدت أزمات زيدان، داخل صفوف فريقه ريال مدريد، عقب خسارته بالأربعة من فالنسيا، مساء الأحد الماضي من تارة، وأخرى بعد إعلان الجهاز الطبي للمرنجي عن فترة لأوروجواياني فيديريكو فالفيردي الذي أصيب بكسر في قدمه اليمني، والتى أجبرته على الغياب عن صفوف الملكي لمدة شهر.

وأضاف موقع «ماركا»، أن زيدان يحاول وضع خطة فنية جديدة تناسب حجم الإصابات التي يعاني منها فريق ريال مدريد منذ بداية الموسم الجاري، تجنبا لكوارث كوروية مرة أخرى مثلما حدث أمام فالنسيا.