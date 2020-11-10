شكرا لقرائتكم خبر عن ميراليم بيانيتش مُصاب بالإحباط داخل كتيبة برشلونة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال موقع صحيفة «موندو ديبورتيفو»، فإن رونالدو كومان المدير الفني لبرشلونة، قرر إشراك بيانيتش في مباراة بيتيس، في الدقيقة 86، أي قبل 4 دقائق فقط من نهاية المباراة، مما أثار استياء اللاعب وجعله يشعر بالإحباط.
وأضاف التقرير، أن المدرب الهولندي أوضح بيانيتش، مما جعل اللاعب يشعر بالهدوء مرة أخرى، خاصة بعد أن حصل على وعد من كومان بالمشاركة في المباريات المقبلة.
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