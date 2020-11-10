شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يكشف مدة غياب أنسو فاتي بعد خضوعه لجراحة الركبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن برشلونة، عن مدة غياب مهاجمه الشاب أنسو فاتي، بعد إصابته في مباراة ريال بيتيس. وتعرض فاتي لإصابة قوية خلال مباراة بيتيس، خرج على إثرها بين الشوطين، ودخل بدلا منه ليونيل ميسي.

وأصدر برشلونة بيانا رسميا، جاء فيه أن «مدة غياب فاتي ستصل إلى 4 أشهر تقريبا». وأوضح البيان، أن فاتي أجرى جراحة ناجحة، مساء أمس، في الغضروف المفصلي الداخلي للركبة اليسرى. وخاض فاتي 10 مباريات مع برشلونة في الموسم الجاري في مختلف المسابقات، ونجح في تسجيل 5 أهداف وصناعة 2.