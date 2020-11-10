شكرا لقرائتكم خبر عن أرتيتا عقب ثلاثية أستون فيلا: أنتظر رد اللاعبين بعد استئناف «البريميرليج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال، إنه يتوقع ردا قويا من لاعبيه عندما يعودون للمنافسات عقب الخسارة 3-صفر أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي.

وأحرز أولي واتكينز هدفين في الشوط الثاني، بعد هدف بوكايو ساكا في مرماه في الدقيقة 25، ليتعرض آرسنال المتذبذب لهزيمته الرابعة في ثماني مباريات هذا الموسم ويحتل المركز 11 في الترتيب برصيد 12 نقطة.

وقال أرتيتا لموقع آرسنال، أحب أن نخوض مباراة صباح الغد حتى نزيل هذه المباراة من نظامنا، لكن في اللحظات الصعبة والسيئة تحصل على العديد من الأشياء، أرغب في رؤية كيف سيكون رد فعل اللاعبين وما إذا كنا سنبدأ في لوم بعضنا بعضا أو فقط سننظر لأنفسنا في المرآة ثم نحاول أن نصبح أفضل مما كنا عليه الليلة.