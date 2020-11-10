شكرا لقرائتكم خبر عن توتنهام يستعد لضم جاريث بيل نهائيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فتحت إدارة نادي توتنهام، خطا للتفاوض مع نظرائهم في ريال مدريد، لضم جاريث بيل، المعار لصفوف الفريق الإنجليزي منذ الميركاتو الصيفي المنصرم.

وأكد تقرير «ديلي ميل»، أن جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق توتنهام يرغب في الاحتفاظ بخدمات الجناح الويلزي وضمه نهائيا بنهاية الموسم الجاري. جدير بالذكر أن جاريث بيل، رحل عن صفوف ريال مدريد خلال الميركاتو الصيفي، منضما لفريق توتنهام على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.