شكرا لقرائتكم خبر عن الشمرلي: «آن الأوان لضخ دم جديد في الإدارة الرياضية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال شريف الشمرلي، المرشح على منصب الرئاسة في الاتحاد المصري للكرة الطائرة أنه قرر الترشح من أجل خدمة الكرة الطائرة المصرية والمساهمة في عودتها لسابق عهدها على المستوى الإقليمي والدولي.

وأوضح الشمرلي أن قائمته تضم في منصب النائب، هناء حمزة عضوة مجلس الإدارة السابقة والمشرفة على منتخبات السيدات سابقا؛ وفي منصب أمين الصندوق، هويدا مندي عضوة مجلس الإدارة السابقة والمدير التنفيذي السابق للاتحاد الأفريقي؛ وفي العضوية أحمد الشموتى اللاعب الدولي السابق و احد اهم لاعبي الكرة الطائرة القدامي ؛ وأيمن عبد الرحيم، اللاعب السابق في الطيران و الشمس و عضو مجلس ادارة نادي الطيران سابقا ، بالإضافة إلى عدد من المرشحين الذين لم يتم الإعلان عنهم بعد.

ويملك الشمرلي سجل حافل ومشرف فهو المدير الفنى السابق للمنتخبات الوطنية، والمدير الفنى السابق لناديي طلائع الجيش وهليوبوليس، ورئيس لجنة المدربين بالاتحاد الأفريقي سابقا، والمحاضر الدولي، وعضو لجنة المدربين بالاتحاد الدولي.

وأضاف الشمرلي أن المنافسة على مقعد الرئاسة لن تكون سهلة ولكنه يعتمد على وعي أعضاء الجمعية العمومية وحرصهم على اختيار الأصلح من أجل مصلحة الكرة الطائرة، وهو ما يظهر في الدعم الكبير من قبل غالبية أعضاء الجمعية العمومية وتشجيعهم له من أجل خوض الانتخابات.

واستطرد الشمرلي: «لقد تشجعت على خوض الانتخابات بعد ما تأكدت من الدعم الكبير من قبل أعضاء الجمعية العمومية ومن قبل أسرة الكرة الطائرة في مصر، فالجميع يسعى إلى عودة أمجاد الكرة الطائرة المصرية والعودة إلى مكانتنا على المستوى الإقليمي والقاري والدولي، وذلك لن يتحقق بدون استراتيجية علمية يتم تخطيطها وتنفيذها مع الزملاء الافاضل و اسرة الكرة الطائرة الذين يفضلون المصلحة العامة عن الخاصة».

وأنهى الشمرلي تصريحاته قائلًا: « آن الأوان لضخ دم جديد في الإدارة الرياضية، وفتح بوابة جديدة للعمل من أجل مصر وطننا الغالي ».

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