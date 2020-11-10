الشمرلي: «آن الأوان لضخ دم جديد في الإدارة الرياضية»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال شريف الشمرلي، المرشح على منصب الرئاسة في الاتحاد المصري للكرة الطائرة أنه قرر الترشح من أجل خدمة الكرة الطائرة المصرية والمساهمة في عودتها لسابق عهدها على المستوى الإقليمي والدولي.
وأوضح الشمرلي أن قائمته تضم في منصب النائب، هناء حمزة عضوة مجلس الإدارة السابقة والمشرفة على منتخبات السيدات سابقا؛ وفي منصب أمين الصندوق، هويدا مندي عضوة مجلس الإدارة السابقة والمدير التنفيذي السابق للاتحاد الأفريقي؛ وفي العضوية أحمد الشموتى اللاعب الدولي السابق و احد اهم لاعبي الكرة الطائرة القدامي ؛ وأيمن عبد الرحيم، اللاعب السابق في الطيران و الشمس و عضو مجلس ادارة نادي الطيران سابقا ، بالإضافة إلى عدد من المرشحين الذين لم يتم الإعلان عنهم بعد.
ويملك الشمرلي سجل حافل ومشرف فهو المدير الفنى السابق للمنتخبات الوطنية، والمدير الفنى السابق لناديي طلائع الجيش وهليوبوليس، ورئيس لجنة المدربين بالاتحاد الأفريقي سابقا، والمحاضر الدولي، وعضو لجنة المدربين بالاتحاد الدولي.
وأضاف الشمرلي أن المنافسة على مقعد الرئاسة لن تكون سهلة ولكنه يعتمد على وعي أعضاء الجمعية العمومية وحرصهم على اختيار الأصلح من أجل مصلحة الكرة الطائرة، وهو ما يظهر في الدعم الكبير من قبل غالبية أعضاء الجمعية العمومية وتشجيعهم له من أجل خوض الانتخابات.
واستطرد الشمرلي: «لقد تشجعت على خوض الانتخابات بعد ما تأكدت من الدعم الكبير من قبل أعضاء الجمعية العمومية ومن قبل أسرة الكرة الطائرة في مصر، فالجميع يسعى إلى عودة أمجاد الكرة الطائرة المصرية والعودة إلى مكانتنا على المستوى الإقليمي والقاري والدولي، وذلك لن يتحقق بدون استراتيجية علمية يتم تخطيطها وتنفيذها مع الزملاء الافاضل و اسرة الكرة الطائرة الذين يفضلون المصلحة العامة عن الخاصة».
وأنهى الشمرلي تصريحاته قائلًا: « آن الأوان لضخ دم جديد في الإدارة الرياضية، وفتح بوابة جديدة للعمل من أجل مصر وطننا الغالي ».
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