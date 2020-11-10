شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يعود من جديد داخل «البريميرليج» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أظهرت الجولة الأحدث من اختبارات الكشف عن فيروس كورونا المستجد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 4 حالات جديدة بين المدربين واللاعبين. وأوضح بيان لرابطة الدوري الإنجليزي أن «الرابطة يمكنها أن تؤكد أنه بين يومي الإثنين الموافق الثاني من نوفمبر والأحد الموافق الثامن من ذات الشهر خضع 1646 لاعبا ومنتسبا للأندية لاختبارات الكشف عن فيروس كورونا».
وأضاف البيان «اللاعب أو موظف النادي الذي جاءت نتيجته إيجابية سيعزل نفسه لعشرة أيام». وللأسبوع الثاني على التوالي، ظهرت 4 إصابات بفيروس كورونا في الدوري الإنجليزي الممتاز.
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