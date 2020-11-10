شكرا لقرائتكم خبر عن زلاتان إبراهيموفيتش الأفضل في الكالتشيو والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حصل السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، نجم ميلان، على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي عن شهر أكتوبر الماضي. وتسلم إبراهيموفيتش (39 عاما) الجائزة قبل انطلاق مباراة ميلان أمام ضيفه هيلاس فيرونا، مساء أمس، في الجولة 7 من الكالتشيو. وساهم إبرا خلال الشهر الماضي في احتلال روسونيري صدارة الدوري الإيطالي.
كما قاد الفريق للفوز على إنتر في الديربي بنتيجة 2-1، حيث سجل هدفي الانتصار، كما سجل هدفين في شباك روما. ويحتل إبراهيموفيتش صدارة هدافي الدوري الإيطالي برصيد 8 أهداف.
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