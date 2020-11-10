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نجولو كانتي يعوض مانشستر يونايتد عن بول بوجبا

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف موقع صحيفة «ديل ميل» البريطاني، عن تحرك نادي مانشستر يونايتد لضم نجولو كانتي، لاعب وسط الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، خاصة في ظل أنباء رحيل بول بوجبا، لصفوف .

وأكد التقرير، أن الفريق الإنجليزي يحاول ضم النجم الفرنسي وإنهاء كافة الأمور المادية تعويضا لرحيل بوجبا الذي اقترب بشدة للانضمام لكتيبة ريال مدريد.

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