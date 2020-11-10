شكرا لقرائتكم خبر عن نجولو كانتي يعوض مانشستر يونايتد عن بول بوجبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف موقع صحيفة «ديل ميل» البريطاني، عن تحرك نادي مانشستر يونايتد لضم نجولو كانتي، لاعب وسط تشيلسي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، خاصة في ظل أنباء رحيل بول بوجبا، لصفوف ريال مدريد.

وأكد التقرير، أن الفريق الإنجليزي يحاول ضم النجم الفرنسي وإنهاء كافة الأمور المادية تعويضا لرحيل بوجبا الذي اقترب بشدة للانضمام لكتيبة ريال مدريد.