شكرا لقرائتكم خبر عن فترة التوقف الدولي تنقذ كونتي من مقصلة إنتر ميلان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - منحت إدارة إنتر ميلان، فرصة أخيرة لأنطونيو كونتي، المدير الفني للفريق الإيطالي، خلال فترة التوقف الدولي التي بدأت منذ اليوم وتنهتى خلال منتصف الشهر الجاري عقب خوض لقاءات دوري الأمم الأوروبية.
ووفقا لموقع «لاجازيتا» الإيطالي، فإن كونتي يحاول تصحيح أوضاع فريقه خاصة بعد فترة سوء النتائج التي ظهر عليها الإنتر سواء داخل الدوري الإيطالي أو الدوري الأوروبي.
وأكد التقرير، أن كونتي أصبح مصيره مهدد داخل صفوف فريقه، وأن إداراة الإنتر منحته فرصة أخيرة لتصيح الأوضاع سريعا، وفي حالة الاستمرار سوء النتائج سيتم إقالته على الفور.
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