شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو أديب: ذهب زمن الشماتة والخوض في الأعراض برحيل مرتضى منصور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد عمرو اديب مقدم برنامج الحكايه على قناة mbc مصر على أن رحيل مرتضي منصور رئيس مجلس ادارة نادي الزماك، من مجلس النواب لا علاقة له بنادي الزمالك وفرحة الكثيرون برحيله ليس معناه أنهم يريدون إسقاط الزمالك لصالح الأهلي.

وأضاف خلال برنامجه، برحيل منصور ذهب زمن الشماته والخوض في الاعراض والشتيمه في كل من يختلف مع هذ الرجل وهذا ما كنا نتمناه .

واشار أديب أن الناخبين قالوا كلمتهم واثبتوا أنهم ضد سياسة هذا الرجل .

وتابع: لاعبو الزمالك لن يتأثرون برحيل منصور من مجلس النواب لانهم يريدون اثبات انغسهم والحصول على بطولة غائبة عن النادي منذ 18 عام والمشاركة في مونديال كأس العالم للأندية.