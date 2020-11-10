شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يوقع بروتوكول تعاون مع مستشفى «الناس لعلاج الأطفال» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقبل الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، اليوم وفدًا من مستشفى الناس للأطفال، لتوقيع بروتوكول تعاون في العديد من المجالات.

ضم الوفد النائبة الدكتورة أنيسة حسونة، الرئيس التنفيذي للمستشفى، ومحمد فرغلي، المدير العام لمؤسسة «الجود»، وهالة بايزيد، مدير الشراكات المؤسسية، وإبراهيم عثمان، ممثل إدارة التبرعات، ودنيا حسني، أخصائية الأطفال بالمستشفى، وإيهاب فايز، ممثل إدارة خدمة العملاء.

وحضر توقيع البروتوكول خالد الدرندلي، أمين الصندوق، والعميد محمد مرجان، المدير التنفيذي.

ومن جانبه قام العميد محمد مرجان بالتوقيع ممثلًا عن النادي مع الدكتورة أنيسة حسونة، الرئيس التنفيذي للمستشفى، لإتمام المشروع ووضعه في حيز التنفيذ خلال الفترة المقبلة.

من جانبها أعربت الدكتورة أنيسة حسونة، التي تشغل أيضًا منصب عضو مؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية، عن سعادتها بالتعاون مع الأهلي، مؤكدة أنه شرف كبير لما يمثله نادي القرن من ريادة على كل المستويات.

أضافت: «بروتوكول التعاون يشمل الاتفاق على إجراء لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جميع التحاليل والأشعات في المستشفى بالمجان، مقابل إتاحة الفرصة لوجود منفذ خاص بالمستشفى داخل مقر النادي بالجزيرة وفرعي النادي بمدينة نصر والتجمع الخامس، من أجل التعريف بما يقدمه المستشفى من خدمات بالمجان لعلاج الأطفال، وإجراء عمليات القلب المفتوح على أحدث طرق العلاج العالمية».

وأوضحت أن هناك سبلًا عدة للتعاون بين النادي ومستشفى الناس، مؤكدة أن التعاون مع الأهلي خطوة مهمة للغاية، وتعكس الدور الخدمي والمجتمعي الذي يقوم به النادي على جميع الأصعدة.

وأشادت الدكتورة أنيسة حسونة بدعم الكابتن محمود الخطيب للمستشفى، مؤكدة أن زيارته له في فبراير الماضي شهدت إشادة كبيرة بما يقدمه المستشفى من خدمات طبية على أعلى مستوى لعلاج الأطفال بالمجان، مؤكدة أن تلك الزيارة شهدت الاتفاق على ملامح التعاون بين الطرفين، الذي تُوج رسميًّا اليوم بتوقيع البروتوكول للبدء في تنفيذه.

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وأضافت أن النادي الأهلي يبقى صاحب الريادة دائمًا، ليس فقط على الصعيد الرياضي، ولكن أيضًا على الصعيدين الخدمي والمجتمعي.

وفي نهاية الجلسة قام الكابتن محمود الخطيب بإهداء الدكتورة أنيسة حسونة الرئيس التنفيذي للمستشفي درع النادي كما قامت الأخيرة بإهداء درع المستشفي إلي الكابتن محمود الخطيب.