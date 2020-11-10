شكرا لقرائتكم أحمد فتحي: الأهلي أحسن نادي في افريقيا.. واستبعادي من المنتخب رؤية البدري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث أحمد فتحي لاعب بيراميدز الجديد عن خطوة انتقاله إلى الفريق السماوي في الموسم الجديد، بعد قضاء 12 عاما في صفوف الأهلي، وقال خلال تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس: "بفضل الله كرم من ربنا على الطريقة التي رحلت بها عن الأهلي وجمهور الأهلي لن أوفيهم حقهم وطول عمرهم واقفين في ضهري وقرار صعب اني امشي ولكن هذه سنة الحياة وأشكر جماهير الأهلي وهفضل اشكرهم طول عمري لأنهم سندي".

وتابع أحمد فتحي: "الأهلي احسن نادي في قارة افريقيا ولعبت فيه بكل ما اوتيت من قوة ولم اقص في شغلي واشكر كل الموجودين به من ادارة ولاعبين وجماهير"، مضيفا: "اتمنى تكون حطوة بيراميدز جديدة لاسيما وأن الخطوات الجديدة دائما ما تكون صعبة وأتمنى أقدم ما علي وأن أوفق في مسيرتي الجديدة".

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وأردف أحمد فتحي: "مسئولي بيراميدز هم من حددوا موعد المؤتمر الصحفي لتقديمي لوسائل الإعلام"، مشيرا: "كل التوفيق لمنتخب مصر وكابتن حسام البدري وجهازه واهم شيء نكسب ماتشين توجو لانهم ماتشين صعبين"، قائلا: "استبعادي من المنتخب رؤية حسام البدري وتحترم ولكن موضوع الشارة تم التحدث معي بشأنها والموضوع تم غلقه، واتمنى الاجتهاد والعودة من جديد لصفوف منتخب مصر".

أضاف: "كنت بقول لعلي معلول اني خلاص تعودت على اللعب في الظهير الأيسر وتعودت على اللعب في المركز ده مع الأهلي في الفترة الأخيرة، متابعا: "كل لعيبة بيراميدز صحابي بخلاف اللي لعبت معاهم في الاهلي زي علي جبر وعمر جابر واحمد توفيق واحمد الشناوي، ومن الطبيعي أن احلم بتحقيق بطولة مع بيراميدز وحلمي المشاركة في كأس العالم القادم ".