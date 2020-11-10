شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يعتمد القائمة الدولية للحكام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اعتمدت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الاتحاد المصري لكرة القدم القائمة الدولية للحكام المصريين للموسم الجديد 20-2021 على النحو التالي: أولا :حكام الساحة محمود البنا محمود البنا أمين عمر أحمد الغندور إبراهيم نور الدين جهاد جريشة محمد معروف محمد عادل ثانيا: المساعدون محمود أبو الرجال محمود أبو الرجال أحمد حسام الدين تحسين أبو السادات سمير جمال يوسف وحيد البساطي أحمد توفيق طلب هاني عبد الفتاح ثالثا:حكام الفيديو محمود أبو الرجال محمود أبو الرجال محمود عاشور محمد الصباحي Advertisements طارق مجدي محمود الدسوقي محمود بسيوني وائل فرحان صبحي العمراوي نادر قمر الدولة رابعا: حكام الساحة (سيدات) شاهندا المغربي شاهندا المغربي نورا سمير خامسا: مساعدات الحكام منى عطالله منى عطالله يارا عاطف هنادي حسن جمالات أحمد سادسا: حكام الصالات محمد حسن محمد حسن طارق سامي محمد حسن سلامة محمد سيد بكر سابعا:حكام الكرة الشاطئية هاني العراقي هاني العراقي أحمد نوفل محمد أبو خاطر محمد عبد المجيد

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