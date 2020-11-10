اتحاد الكرة يعتمد القائمة الدولية للحكام

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جدة - عمرو شويل اعتمدت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الاتحاد المصري لكرة القدم القائمة الدولية للحكام المصريين للموسم الجديد 20-2021 على النحو التالي:
أولا :حكام الساحةمحمود البنا
أمين عمر
أحمد الغندور
إبراهيم نور الدين
جهاد جريشة
محمد معروف
محمد عادل
ثانيا: المساعدونمحمود أبو الرجال
أحمد حسام الدين
تحسين أبو السادات
سمير جمال
يوسف وحيد البساطي
أحمد توفيق طلب
هاني عبد الفتاح
ثالثا:حكام الفيديومحمود أبو الرجال
محمود عاشور
محمد الصباحي
طارق مجدي
محمود الدسوقي
محمود بسيوني
وائل فرحان
صبحي العمراوي
نادر قمر الدولة
رابعا: حكام الساحة (سيدات)شاهندا المغربي
نورا سمير
خامسا: مساعدات الحكاممنى عطالله
يارا عاطف
هنادي حسن
جمالات أحمد
سادسا: حكام الصالاتمحمد حسن
طارق سامي
محمد حسن سلامة
محمد سيد بكر
سابعا:حكام الكرة الشاطئيةهاني العراقي
أحمد نوفل
محمد أبو خاطر
محمد عبد المجيد
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