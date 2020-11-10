شكرا لقرائتكم أحمد سليمان: استقرار الزمالك أهم من الترشح على رئاسة النادي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد سليمان عضو مجلس ادارة نادي الزمالك السابق، ان استقرار الابيض اهم من ترشحه على مقعد الرئيس، وقال سليمان خلال تصريحات تلفزيونية:"الاستقرار الاداري يؤدي الى نتائج مميزة ومخاوف جمهور الزمالك من الاحداث الحالية امر منطقي".

واكد: عانيت من العوار في قانون الرياضة، كل نادي أقام لائحة خاصة به، وهذا امر غير منطقي، لابد من وجود لائحة واحدة تسير عليها جميع الاندية.

رفعت هيئة استاد القاهرة حالة التأهب القصوى استعدادًا لاستقبال العرس الكروي للكرة المصرية، عندما يستضيف نهائي النسخة الحالية من دوري أبطال أفريقيا يوم 27 نوفمبر الجاري والذي يجمع قطبي القاهرة الأهلي والزمالك، في سابقة هي الأولى التي تشهد خلالها المباراة النهائية طرفين مصريين، بعد نجاح القطبين في التأهل للنهائي على حساب قطبي الكرة المغربية الوداد والرجاء.

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