شكرا لقرائتكم بكرى سليم: محمد إبراهيم رفض الأهلى حبا فى الزمالك ويقترب من نادى صاعد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد اللواء بكرى سليم المدير التنفيذى لنادى مصر المقاصة، أن محمد إبراهيم و4 لاعبين من المقاصة اقتربوا من الانضمام إلى نادى صاعد حديثا للدورى فى الانتقالات الحالية.

وقال بكرى سليم المدير التنفيذى لنادى مصر للمقاصة فى مداخلة مع الإعلامى إبراهيم فايق فى برنامج "جمهور التالتة": "محمد إبراهيم رفض الانتقالات للأهلى حبا فى جمهور الزمالك وفضل الانتقال لبيراميدز حتى لا يخسر الجماهير البيضاء، واللاعب بيعتبر نفسه كابتن من كابتن الزمالك حتى الآن، ولكن مفاوضات بيراميدز توقفت مع اللاعب، كان لدينا عروض بمبالغ كبيرة من أندية خليجية".

وأضاف المدير التنفيذى لنادى مصر المقاصة: أن عرض الأهلى كان يتراوح ما بين 12 مليون جنيه حتى 15 مليون جنيه قبل أن يعلن انسحابه من المفاوضات، ومحمد إبراهيم فى طريقه لأحد الأندية الصاعدة حديثا فى الدورى برفقة 4 لاعبين آخرين من المقاصة بقيمة تصل لـ27 مليون جنيه وهى فى مرحلة الرتوش الأخيرة.

وتابع بكرى سليم: "المقاصة وافق على بيع محمد إبراهيم و4 لاعبين بهذا المبلغ لأن الشركة رفضت الاستمرار فى دعم فريق الكرة، فرجعنا لسياستنا الأول بشراء لاعبين مغمرين والاستثمار على طريقة أحمد الشيخ وميدو جابر وغيرهم، مضيفا أن محمد إبراهيم يحق له التوقيع لأى نادى فى يناير ففضلنا التنازل عن بعض الأموال من أجل بيعه والاستفادة من العائد".

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وأكد بكرى فى تصريحاته تجربة مصر المقاصة بدأت بشكل احترافى وعملى، مضيفا ممنوع بيع نادى مصر المقاصة وهى شركة أهلية لا يمكن بيعها، ولكن الجمعية العمومية لها الحق فى فتح مزاد حيث قمنا بعمل الاجراءات القانوينة لفسخ عقد الرعاية مع شركة مصر المقاصة ولكن اللواء محمد عبد السلام طلب مهلة 5 أيام لتقوم الشركة بتسديد كل الديدوان فى العقود بين النادى والشركة وحال السداد سيتم تغير الموقف، كما سيتم فتح مزايدة علنية حال فسخ التعاقد .

وواصل اللواء بكرى سليم حديثه قائلا كتبت إقرار على نفسى من أجل المشاركة مع زملائى فى حرب أكتوبر المجيدة بعد قرار الرئيس السادات بمنع مشاركة الرياضيين العسكريين فى الحرب لعدم جاهزيتهم مضيفا، الرئيس السادات كرمنى كأفضل رياضى عسكرى وأناشد الرئيس السيسى بعودة عيد الرياضة للرياضيين لتكريم النماذج الرياضية فى مصر وكنت ضمن سلاح الاشارة وهو نفس سلاح الرئيس الراحل وهو ما علق عليه أثناء التكريم وقلت له شرف كبير أكون نفس سلاحك يا ريس.

وتابع أنتمى إلى مركز فاقوس فى الشرقية وكان والدى تاجر قطن كبير وأنتمى لعائلة كبيرة لعبت فى كرة السلة لنادى الزمالك لسنوات عديدة ودربت فريق الزمالك وشقيقى طارق سليم يدرب الفريق الان وأشكر إدارة الزمالك لوضع ثقتهم فى شقيقى لتدريب الأبيض .