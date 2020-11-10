شكرا لقرائتكم وكيله: محمد عواد مستمر مع الزمالك..والعروض لا تليق به ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
كشف عمر البنا، وكيل اللاعبين، أن محمد عواد، حارس مرمي فريق الزمالك، مستمر مع القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.
وقال البنا فى تصريحات تلفزيونية": "العروض التى تلقاها عواد فى الفترة الماضي ة لا تليق به على الإطلاق وهو مستمر وفى كامل تركيزه مع القلعة البيضاء ويسعي للحصول على بطولة دوري أبطال أفريقيا".
وأضاف: "ننتظر وصول عرض مناسب لعواد مثل العرض السعودي، وحينها سينظر نادي الزمالك فى العرض المقدم".
وضع شرطا للرحيل عن القلعة البيضاء في نهاية الموسم الحالي، بعدما ارتبط اسمه بالكثير من الأندية في الوقت الحالي، لابتعاده عن المشاركة مع الفريق الأبيض هذا الموسم.
واشترط محمد عواد الحصول على نفس راتبه مع الزمالك وهو 7 ملايين جنيه في الموسم، وأنه لا يمانع الرحيل عن الزمالك في الموسم الجديد لأى فريق يرغب في التعاقد معه.
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