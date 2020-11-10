شكرا لقرائتكم عبدالستار صبري: "الكرة في مصر مفيهاش إبداع" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق عبد الستار صبري المدرب العام لمنتخب الشباب، في جهاز ربيع ياسين، على أداء اللاعبين في الدوري المصري.

وقال صبري خلال تصريحات تليفزيونية: "اللاعبين كلها زي بعض دلوقتي مفيش اختلاف والكل بيأدي دلوقتي مفيش ابتكار خالص ولا إبداع نهائيًا من اللاعبين للأسف.

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وأضاف المدرب العام لمنتخب الشباب بأنه يستغل مهاراته لتطوير أداء اللاعبين في المنتخب الوطني للشباب رفقة ربيع ياسين.

وتابع صبري: استغل مهاراتي لتطوير أداء اللاعبين في منتخب الشباب ومنحهم الشجاعة على تطوير المهارات الخاصة بهم، وحثهم على تكثيف المهارة وليس تحجيمهم.