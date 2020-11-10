شكرا لقرائتكم عبدالستار صبري: "الكرة في مصر مفيهاش إبداع" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل علق عبد الستار صبري المدرب العام لمنتخب الشباب، في جهاز ربيع ياسين، على أداء اللاعبين في الدوري المصري.
وقال صبري خلال تصريحات تليفزيونية: "اللاعبين كلها زي بعض دلوقتي مفيش اختلاف والكل بيأدي دلوقتي مفيش ابتكار خالص ولا إبداع نهائيًا من اللاعبين للأسف.
وأضاف المدرب العام لمنتخب الشباب بأنه يستغل مهاراته لتطوير أداء اللاعبين في المنتخب الوطني للشباب رفقة ربيع ياسين.
وتابع صبري: استغل مهاراتي لتطوير أداء اللاعبين في منتخب الشباب ومنحهم الشجاعة على تطوير المهارات الخاصة بهم، وحثهم على تكثيف المهارة وليس تحجيمهم.
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