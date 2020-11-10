شكرا لقرائتكم مصيلحي: التوأم عندهم غل للنادي اللي بيشتغلوا فيه.. وحسام حسن وراء رحيل رفعت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، عن أن حسام وابراهيم حسن لديهم غل للنادي الذين يعملون به فيه ومجلس الادارة في ظهرهم لدعمهم متتمنيا أن تلل المهمة بالنجاح.
قال خلال تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس: "كان عندنا أهداف معينة في اللاعبين اللي عايزين نجيبهم واننا نكمل بيهم الفريق"، مشيرا: "متفائل بصفقات الاتحاد السكندري الجديدة وطموحاتنا كبيرة في الموسم المقبل واترك الأمور الفنية لحسام وابراهيم حسن".
أوضح: "حسام حسن محتاج سردباك ومهاجم صريح لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل"، مؤكدا: "نور السيد هو من فضل الرحيل عن الاتحاد السكندري بسبب قرار استبعاده من قبل طلعت يوسف وحسام وابراهيم تواصلوا معاه بعد توليهم المهمة ولكنه رفض الاستمرار.
أشار: "طريقة لعب أحمد رفعت لا تناسب طموح حسام حسن لذا كان القرار عدم التعاقد معه وان التركيز على التعاقد مع سيسيه وهو ما تحقق وأتمنى التوفيق لأحمد رفعت مع المصري".
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