شكرا لقرائتكم المقاولون ينهي إجراءات ضم هيثم الجويني مهاجم الترجي السابق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح التعاقد مع التونسي هيثم الجويني لتدعيم الفريق وأكد المهندس محمد عادل فتحي المشرف على الكرة عضو مجلس إدارة النادي أن اللاعب وقع على عقد لمدة موسمين واجتاز الكشف الطبي اليوم قبل التوقيع الرسمي في صفقة انتقال حر، ويلعب الجويني في مركز رأس الحربة وسبق له اللعب لنادي الترجي التونسي قبل أن ينتقل لنادي العين السعودي .

وأكد المهندس محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة، أن فريقه يستعد لانطلاق منافسات بطولة الكونفدرالية بعد وجود تأكيدات ببدء منافسات دور الـ 64 فى 29 نوفمبر الجارى، وقال محمد عادل فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع النجم حازم إمام عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "سندخل معسكرا فى الإسكندرية لمدة عشرة أيام بداية من الأسبوع المقبل حتى نكون جاهزين لبداية منافسات دور الـ 64 لبطولة الكونفدرالية التى تلقينا تأكيدات بانطلاقها فى 29 نوفمبر، حافظنا على القوام الأساسى للفريق وأجرينا بعض التدعيمات وتعاقدنا مع ثنائى تونسى بعد تألق الجزيرى معنا".

وأضاف عضو المقاولون العرب، "نحلم بالوصول للمباراة النهائية للكونفدرالية مع فريق بيراميدز فى نهائى مصرى خالص مثلما يحدث مع الأهلى والزمالك حالياً، وأطلقنا مبادرة لنبذ التعصب بين جماهير القطبين لأن كل بيت فى مصر فيه أهلاوى وزملكاوى ، ومين من الاهلاوية لايحب حازم إمام الزملكاوى أباً عن جد".

Advertisements

وتابع محمد عادل، "هناك فئة ضالة تستهدف الوقيعة بين جمهور الناديين وكل محاولاتهم لن تؤتى ثمارها ، ولازم أقولهم حرام عليكو مصر".

وأطلق المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة، مبادرة لنبذ التعصب بين جماهير الكرة المصرية وخاصة جماهير القطبين الأهلى والزمالك، وذلك قبل القمة المرتقبة بين الفريقين فى نهائى دورى أبطال أفريقيا يوم 27 نوفمبر المقبل، وقال عادل فى تصريحات خاصة: مباراة الأهلى والزمالك حدث تاريخى غير مسبوق فى كل الدول، وأريد أن أوجه رسالة لعشاق القطبين، لا يوجد بيت مصرى يخلو من أهلاوى وزملكاوى، على امتداد القطر المصرى كله، الكل يعيش فى وئام ويجب أن يكون كذلك.