شكرا لقرائتكم شاهد ظهور محمد صلاح في حفل زفاف شقيقه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل احتفل النجم المصرى محمد صلاح، بزفاف شقيقه نصر حيث يقام الحفل في القاهرة بحضور عائلتي العروسين والأصدقاء المقربين، ونشر نجل أحمد ناجى مدرب حراس مرمى المنتخب السابق صورة جمعته بفرارى الفراعنة من داخل حفل الزفاف.

وفى ذات السياق نشر الكاتب السياسي أحمد المسلماني رئيس مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية والمستشار السابق لرئيس الجمهورية الذي يحضر حفل الزفاف مع زوجته الدكتورة إنحي مهدي تهنئة لعائلة صلاح مع صورة تجمعه مع محمد صلاح . وكان محمد صلاح قد وصل إلي حفل زفاف شقيقه عقب وصوله إلي مطار القاهرة قبل قليل.

ووصل مطار القاهرة الدولي، محمد صلاح محمود تريزيجه لاعب استون فيلا ، للمشاركة مع منتخب مصر في مبارياته المرتقبة مع منتخب توجو في مباراتي الذهاب والإياب والمقرر لهما يومي 14 و17 من نوفمبر الجاري وذلك ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022.

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وأنهت سلطات مطار القاهرة الدولي، إنهاء إجراءات من خلال استراحة كبار الزوار بمبني الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي.

وحرص فريق العلاقات العامة بمطار القاهرة الدولي تحت إشراف الدكتور طارق إسماعيل مدير العلاقات العامة بشركة ميناء القاهرة الجوي، علي استقبال نجوم منتخب مصر في حضور عدد من قيادات مراسم وزارة الشباب والرياضة.

وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أجرى اتصالا هاتفيا اليوم الإثنين، مع محمد صلاح نجم المنتخب المصري لكرة القدم، وذلك فى إطار الاطمئنان على انتهاء كافة إجراءات وصوله.

ويشهد الدكتور أشرف صبحي مساء اليوم المران الخاص بالمنتخب المصرى والذى يقام فى استاد القاهرة الدولى، وذلك لمؤازرة المنتخب وجهازه الفني والإدارى قبيل مبارياته مع منتخب توجو.