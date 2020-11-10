شكرا لقرائتكم الأهلي يعلن قرارات مجلس الإدارة عبر المتحدث الرسمي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعلن شريف فؤاد المتحدث الرسمي للنادي الأهلي اعتماد مجلس إدارة القلعة الحمراء للحساب المالي الختامي والميزانية للعام المالي المنقضي.
وأوضح شريف فؤاد في بث مباشر عبر قناة الأهلي أن مجلس الإدارة اعتمد بشكل نهائي الموعد الأخير للدعوة الى الجمعية العمومية يوم 23 من الشهر الجاري.
أضاف شريف فؤاد اعتماد مبلغ 225 مليون جنيه لتنفيذ المرحلة الثانية من انشاء الفرع الرابع للقلعة الحمراء في التجمع الخامس.
وشدد المتحدث الرسمي للنادي الأهلي على أن افتتاح البوابة الرئيسية لمقر النادي بالجزيرة بشارع صالح سليم الأسبوع المقبلة وتحديداً 15 فبراير الجاري ضمن التجديدات التي يقوم بها المجلس لمنشاءات النادي.
وأوضح شريف فؤاد أن العرض على الجمعية العمومية للنادي بإرجاء تنفيذ زيادة أسعار العضويات الخاصة بالنادي والبالغة 500 ألف جنيه للفروع بالكامل بسبب جائحة كورونا لاعتماده من قبل الجمعية العمومية.
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