شكرا لقرائتكم أحمد فتحي: جوزيه ومارتن يول أفضل المدربين الذين تعاملت معهم.. وأشكر الخطيب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى أحمد فتحي لاعب بيراميدز الجديد أن مانويل جوزيه من افضل المديرين الفنيين الذين تعامل معهم ومعه مارتن يول وموسيماني قبل الرحيل، مؤكدا أن موسيماني من المدربين المحترمين وكذلك حسن شحاتة وهيكتور كوبر وحسام البدري.

قال خلال تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس: "احب محمود الخطيب للغاية وفي النهاية أشكره على الوقت الذي قضيته في الأهلي وأتمنى له التوفيق واتمنى ربنا يكرمنا ببطولة افريقيا عشان تبقى تتويج للتعب اللي عمله"، متابعا: "الخطيب اتكلم معايا قبل ماتش الوداد ومكنتش قادر اتحرك واطمن عليا ".

تابع: "الأهلي احسن نادي في قارة افريقيا ولعبت فيه بكل ما اوتيت من قوة ولم اقص في شغلي واشكر كل الموجودين به من ادارة ولاعبين وجماهير"، مضيفا: "اتمنى تكون حطوة بيراميدز جديدة لاسيما وأن الخطوات الجديدة دائما ما تكون صعبة وأتمنى أقدم ما علي وأن أوفق في مسيرتي الجديدة".

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أردف: "مسئولي بيراميدز هم من حددوا موعد المؤتمر الصحفي لتقديمي لوسائل الإعلام"، مشيرا: "كل التوفيق لمنتخب مصر وكابتن حسام البدري وجهازه واهم شيء نكسب ماتشين توجو لانهم ماتشين صعبين".

شدد: "استبعادي من المنتخب رؤية حسام البدري وتحترم ولكن موضوع الشارة تم التحدث معي بشأنها والموضوع تم غلقه، واتمنى الاجتهاد والعودة من جديد لصفوف منتخب مصر".

أضاف: "كنت بقول لعلي معلول اني خلاص تعودت على اللعب في الظهير الأيسر وتعودت على اللعب في المركز ده مع الأهلي في الفترة الأخيرة، متابعا: "كل لعيبة بيراميدز صحابي بخلاف اللي لعبت معاهم في الاهلي زي علي جبر وعمر جابر واحمد توفيق واحمد الشناوي، ومن الطبيعي أن احلم بتحقيق بطولة مع بيراميدز وحلمي المشاركة في كأس العالم القادم ".