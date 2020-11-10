شكرا لقرائتكم بركات: مصطفى محمد مستقبل مصر وأزمة فضل ليس لها علاقة باستبعاد كهربا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد بركات مدير منتخب مصر، أن معسكر المنتخب يسير وفق الخطة الموضوعة له والمحترفين وصلوا القاهرة اليوم استعدادا لمواجهتى توجو، المقرر لهما 17 و17 نوفمبر الجارى في التصفيات المؤهلة لبطولة أفريقيا.

وقال محمد بركات مدير منتخب مصر في مداخلة مع الإعلامى إبراهيم فايق في برنامج "جمهور التالتة": "نريد السير على الطريق الصحيح وذلك سينعكس على نتائج المنتخب، ونسعى للصدارة المجموعة بالفوز ذهابا وإيابا على توجو، والمعسكر المفتوح أظهر لنا رغبة اللاعبين على التواجد في قائمة المنتخب أمام توجو بجانب الروح العالية لهم".

وأضاف محمد بركات: " لاعبو المنتخب أجروا مسحة كورونا اليوم وظلوا في غرفهم حتى ظهور النتيجة التي جاءت سلبية، وصلاح والننى وتريزيجيه وصلوا اليوم للقاهرة وهينضموا لنا صباح الغد وستجرى لهم مسحة طبية للاطمئنان عليه".

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وتابع بركات: "أحمد حجازى شارك في مران اليوم لمدة 40 دقيقة فقط وفضل حسام البدرى إراحته لخوضه مباراة مع اتحاد جدة، وأزمة كهربا مع فضل لا علاقة لها باستبعاد كهربا من المنتخب ولم يتدخل أحد من أجل استبعاده".

وعن مصطفى محمد، قال بركات: "تصريحات حسام البدرى عن مصطفى محمد كانت بهدف تحميسه وإخراج كل ما لديه ولم يقصد أي شيء سلبى ومصطفى محمد مستقبل مصر في خط الهجوم".

وقال محمد بركات: "طبيب المنتخب تواصل مع طبيب الزمالك من أجل الونش وتأكدنا من سلامته بنسبة 100% من الإصابة العضلية التي تعرض لها من قبل".

وعن تأثير نهائي أفريقيا، قال بركات: "اللاعبون مركزون في المباراتين بتوع توجو وأغلقوا صفحة نهائي أفريقيا حاليا نظرا لأهمية المباراتين بالنسبة لمصر، مؤكدا مباراة العودة ستقام في توجو وفى موعدها 17 نوفمبر".