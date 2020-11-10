شكرا لقرائتكم محمد صلاح يحتفل بزفاف شقيقه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يقام الآن حفل زفاف نصر صلاح شقيق نجم كرة القدم العالمي وأسطورة نادي ليفربول محمد صلاح بحضور عائلتي العروسين والأصدقاء المقربين. ونشر الكاتب الصحفى أحمد المسلماني رئيس مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية والمستشار السابق لرئيس الجمهورية الذي يحضر حفل الزفاف مع زوجته الدكتورة إنجي مهدي، تهنئة لعائلة صلاح مع صورة تجمعه بمحمد صلاح، وكان محمد صلاح قد وصل إلى حفل زفاف شقيقه عقب وصوله إلى مطار القاهرة منذ قليل.

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