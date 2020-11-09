اليوفي والإنتر يتصارعان على جناج «الملكي» في الشتاء

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحرك فريقي يوفنتوس وإنتر ميلان مبكرا، لضم الجناح البرازيلي، مارسيلو، لاعب ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لتدعيم صفوفهما خاصة في ظل خروج اللاعب البرازيلي من حسابات زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد.
ووفقا لموقع «ماركا» الإسباني، فأن الناديين الإيطاليين، يتصارعان لضم الجناج البرازيلي في الميركاتو الشتوي، وأن اللاعب الملكي يفضل الانتقال لصفوف «السيدة العجوز»، للعب بجوار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.
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