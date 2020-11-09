شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد المسلماني: تشرفت بحضور فرح شقيق الصديق العزيز محمد صلاح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشر الكاتب الصحفي أحمد المسلماني، صورة تجمعه بمحمد صلاح نجم مصر ونادي ليفربول في فرح شقيقه نصر صلاح والذي يوافق اليوم. وكتب المسلماني:«تشرفت وزوجتي الدكتورة إنجي مهدي بحضور حفل زفاف الصديق نصر صلاح شقيق الصديق العزيز والنجم العالمي محمد صلاح». وتابع:«أعتز دوماً بصداقتي لعائلة محمد صلاح.. الوالد والوالدة وكل العائلة الكريمة. أتمني لهم موفور الصحة ودوام الأفراح. الوضع في مصر

اصابات 109,201

تعافي 100,342

وفيات 6,368

كانت هذه تفاصيل خبر أحمد المسلماني: تشرفت بحضور فرح شقيق الصديق العزيز محمد صلاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.