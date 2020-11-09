شكرا لقرائتكم خبر عن جوتا نجم ليفربول الجديد يثير غضب كريستيانو رونالد في يوفنتوس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف موقع «كالتشيو ميركاتو» الإيطالي، عن سر غضب كريستيانو رونالدو، من إدارة ناديه يوفنتوس بسبب عدم تعاقدهم مع نجم ليفربول الحالي ديوجو جوتا الذي أظهر تألقه مع الفريق الإنجليزي خلال الفترة القصيرة التي خاضها بقميص «الريدز».

وأكد التقرير الإيطالي، أن النجم البرتغالي طالب إدارة ناديه بالتعاقد مع جوتا، متعهدا لهم بأن هذا اللاعب سيلبي طموحات اليوفي سواء في الكالتشيو أو دوري أبطال أوروبا.