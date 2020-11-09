شكرا لقرائتكم خبر عن فيورنتينا يستغنى عن جوزيبي ياكيني ويعين برانديلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن فيورنتينا الإيطالي، تعيين تشيزاري برانديلي في منصب المدير الفني للفريق، خلفا لجوزيبي ياكيني. وأوضح النادي في بيان "فيورنتينا يعلن أن جوزيبي ياكيني، تم استبداله بتشيزاري برانديلي في منصب المدير الفني".

وأضاف: بيبي ياكيني تولى تدريب الفريق في وضعية صعبة، خلال الموسم الماضي، وفي سياق عام معقد، ونجح في زيادة حظوظ الفريق بإنهاء البطولة في المركز التاسع.