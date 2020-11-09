شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يحرم لاعبي الدوري الإيطالي من رواتبهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، جابرييل جرافينا، أنه إزاء تفشي فيروس كورونا، قررت أندية الدرجة الأولى «السيري آ»، تأجيل دفع رواتب اللاعبين الأخيرة لأسبوعين. وكشف الاتحاد الإيطالي، في بيان رسمي، أنه بمقتضى مقترح رئيسه، سيتم دفع رواتب اللاعبين في أول ديسمبر المقبل، وليس في 16 نوفمبر الجاري. وقام المجلس الفيدرالي بالموافقة على القرار، رغم اعتراض وكلاء لاعبي ومدربي أندية «السيري آ». الوضع في مصر

اصابات 109,201

تعافي 100,342

وفيات 6,368

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