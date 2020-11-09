شكرا لقرائتكم خبر عن «لامبارد»: حكيم زياش لاعب من طراز عالمى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعتقد فرانك لامبارد، مدرب تشيلسى، أن حكيم زياش أضاف بعدا جديدا إلى هجوم فريقه بعد الأداء الرائع للاعب المغربى الدولى خلال الانتصار «4-1» على شيفيلد يونايتد فى الدورى الإنجليزى الممتاز لكرة القدم. وشكل زياش، الذى انضم إلى تشيلسى من أياكس أمستردام قبل بداية الموسم مقابل 40 مليون يورو (48 مليون دولار)، خطورة دائمة على دفاع شيفيلد وصنع هدفين ليساعد فريق لامبارد على التقدم إلى المركز الثالث فى الترتيب.

وأحرز زياش (27 عاما) هدفين وصنع ثلاثة فى سبع مباريات بجميع المسابقات، وقال لامبارد إنه منبهر بسرعة تأقلم اللاعب المغربى. وقال لامبارد، فى تصريحات أبرزتها صحيفة «مترو» الإنجليزية: «إنه لاعب من طراز عالمى. غاب لفترة طويلة منذ انتهاء الدورى الهولندى، ثم أصيب، ولذلك فإن بدء مشواره بهذه القوة إضافة كبيرة لنا.