شكرا لقرائتكم خبر عن حازم امام ينفي ترشحه لرئاسة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفى حازم إمام، نجم نادي الزمالك نيته الترشح لرئاسة نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة .

وكتب حازم إمام على صفحته الشخصية على موقع فيس بوك: «لا نيه لدى للترشح وارجو عدم الزج باسمى في هذا الموضوع».

وتابع: «كلنا خلف الزمالك في أهم مباراة وبطولة غالية غائبة عن الزمالك منذ سنوات وكل الزمالكاوية في انتظارها وخاصة أنها أمام الغريم التقليدي واثق في قدرة لاعبي الزمالك على الابتعاد عن المشاكل الادارية والتركيز داخل المستطيل الاخضر لاسعاد جماهير الزمالك الوفية».