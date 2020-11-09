شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى يوجه رساله لوالده بعد خسارة انتخابات البرلمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشر أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، صورة له بصحبة والده، عبر حسابه على الانستجرام، مساء اليوم الإثنين.

وكتب أمير معلقًا على الصورة التي نشرها بصحبة والده:«كله خير والجاي أحلى وأقوى، وهوفر أي كلام وطاقة جوايا بعد يوم 27».